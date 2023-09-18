İzmir Emniyet Müdürlüğü, motosiklet denetimlerine başladı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Yunuslar Tim Merkezi, motosikletli 70 kişilik ekiple, günler süreceği belirtilen denetim başlattı. İlk gün Buca ilçesindeki 20 ayrı noktada denetimler yapıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunuslar Tim Merkezi, toplu olarak seremoniyle çıkış yaparak 70 motorlu ekiple günler sürecek motosiklet uygulamasını başlattı. 20' si Motosikletli Trafik Polisi (Şahin) 50'si Yunus polisinden oluşan ekip uygulamanın ilk günü Buca'da 20 farklı noktada denetim gerçekleştirdi. Uygulamanın gerçekleştiği noktalarda ekipler şüpheli kişilere üst araması yaptı. Sürücülerin belgeleri kontrol edilip, araçlarda aramalar gerçekleştirildi. Bir süre devam edecek olan uygulamanın, motosikletle kaynaklanan hırsızlık ve suçların önüne geçilmesi, ölümlü kazaların engellenmesi, tedbirler almak adına hayata geçirildiği bildirildi.(DHA)