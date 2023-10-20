İzmir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İZMİR'de cuma namazı sonrası yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

İzmir'de birçok vatandaş, cuma namazı için Konak Atatürk Meydanı'ndaki Konak Camisi'nde toplandı. Polis meydana gidişlerde geniş güvenlik önlemi aldı. Meydana gelenler, üzerleri aranarak alana alındı. Bazı vatandaşla, İsrail'e tepki göstermek için 'Ordu Aksa'ya Mehmetçik Gazze'ye' ve 'Ya Filistin'i kurtarın ya ümmete yol açın' yazılı pankart taşıdı. Ayrıca 'Filistin'e yol açın yola çıkmaya hazırız', 'Filistin'in arabulucu değil, kurtarılma ihtiyacı var' ve 'İşgalci varlık ile tüm ilişkinizi kesin' yazılı dövizler taşındı. Hutbenin ardından cuma namazı kılındı. Daha sonra toplanan kişiler adına basın açıklamasını yapan Murat Özdemir, Türk ordusunun Gazze'ye gitmesi çağrısı yaptı. Tekbirlerin atıldığı basın açıklamasında Özdemir, "Tek hakikat; ordulara karşı ordularla karşılık vermektir. Mazlumların yardımına koşmaktır" dedi. Konuşma, sıklıkla "Ordular Aksa'ya" sloganlarıyla kesildi. Basın açıklamasının ardından ölenler için dualar edildi. Grup, sonrasında sessizce dağıldı. (DHA)