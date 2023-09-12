İzmir'de Atatürk Anıtı'na saldıran şüpheli tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde törenlerin yapıldığı meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na sprey boyayla saldıran 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesindeki Atatürk Anıtı'nın rölyefi İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül gecesi, sprey boyalı saldırıya uğradı. Anıtın duvarlarına 'Boş yapma Atatürk' ve hakaret içerikli sözler yazılırken, rölyefteki Atatürk kabartmasının yüzü de kırmızı boya ile boyandı. Anıttaki Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır', 'Bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece; ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir' sözleri ise siyah boya ile karalandı.

Tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Y.İ. olduğunu belirledi. Y.İ.'nin dün adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.