İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yatırımların engellendiğini söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte önemli yatırımlar yapmak istediklerini ancak engellemelerle karşılaştıklarını ileri sürdü. Soyer, atık bertaraf tesisleri ve mezarlık alanı gibi konularda yaşanan engellemeleri dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte önemli yatırımlar yapmak istediklerini ancak engellemelerle karşılaştıklarını ileri sürdü.

Soyer, Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Harmandalı'daki düzenli atık depolama tesisini 2024 yılında kapatmayı hedeflediklerini vurgulayan Soyer, nüfusu 4,5 milyona ulaşan İzmir'in 4 noktada atık bertaraf tesisine ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Menderes'e kurulacak katı atık bertaraf tesisi konusunda önce olumlu görüş verdiğini ancak raporu daha sonra değiştirdiğini vurgulayan Soyer, bundan dolayı imalata başlayacak noktaya gelemediklerini ifade etti.

İzmir Valiliğine yazı yazdıklarını ve atık tesisi imalatına başlamak istediklerini bildirdiklerini anlatan Soyer, şöyle devam etti:

"Harmandalı'yı kapatmaya kararlıyız. Menderes'te izin vermiyorsunuz, Urla'da izin vermiyorsunuz. Bergama'da kapasiteyi artırmamız lazım izin vermiyorsunuz. Peki biz ne yapacağız? İzmir Büyükşehir Belediyesi çöpü nerede bertaraf edecek. Mezarlık yeri konusunda da aynı engellemelerle karşılaşıyoruz. Her yıl 200 bin metrekarelik mezarlık alanına ihtiyaç var. Biz 7,7 milyon metrekarelik bir mezarlık alanıyla ilgili talepte bulunmuşuz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından taleplerimiz var hatta mahkeme kararı almışız. Bunları niye tahsis etmiyorsunuz. Kentte önemli yatırımlar yapmak istiyoruz ancak engellemelerle karşılaşıyoruz."

İzmirlilere hizmet vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Soyer, AK Parti ile müzakere masasına açık olduklarını, sorunlarını ortak akılla çözmek konusunda umutlarını koruduklarını belirtti.