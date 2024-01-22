İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in koku sorununu çözdüklerini açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, " İzmir'in koku sorunu artık tarihe karıştı. Bugüne kadar üstüne sürekli bant yapıştırılan ve her yağmurda yeniden kanayan o yarayı iyileştirdik." dedi.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen altyapı yatırımlarının toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Körfez'deki kirliliğin ve koku sorununun en temel sebeplerinden birisinin birleşik sistem olduğunu vurgulayan Soyer, her yağışta birbirine karışan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırdıklarını söyledi.

Yağmur sularının arıtma tesisine gelmesini engelleyerek hem işletme maliyetlerini düşürdüklerini hem tesislerin ömrünü uzattıklarını dile getiren Soyer, şöyle konuştu:

" İzmir'in koku sorunu artık tarihe karıştı. Bugüne kadar üstüne sürekli bant yapıştırılan ve her yağmurda yeniden kanayan o yarayı iyileştirdik. 7 milyar liralık bir yatırımla, bugünün gençleri torun sahibi olduğunda dahi çalışacak bir sistem kurduk. İzmir'in 50 yılını garanti altına aldık. Körfez'deki kirliliği kıyıdan, karadan ve denizden kuşatma altına aldık. Sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Bu güzel Körfez'de yüzeceğimiz günler çok yakın. Çocuklarımız, gençlerimiz ve bizler, bu körfezde yeniden yüzeceğiz. Çok az kaldı. İnanın bana, bu bir hayal değil."

Soyer'in konuşmasının ardından toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.