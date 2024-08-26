İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir basın toplantısı düzenleyerek Körfez'deki balık ölümleri ve ağır koku hakkında açıklamalarda bulundu. Ölen balıklar için "Buraya ait değil" diyen Tugay, balıkların İzmir Körfezi'ne nasıl geldiklerine ilişkin de çarpıcı bir tespit ortaya koydu.

"BALIKLAR GEMİLERLE TAŞINDI"

1965 yılından bu yana körfez kirlenmekte olduğunu ifade eden Tugay, "Bu yeni bir durum değil. Yıllar içerisinde derelerle körfezimize evsel, endüstriyel ve bir miktarda tarımsal atıklar taşınıyor. İşin son noktasına gelinmiş gibi görünüyor. Bununla yüzleşmemiz gerektiğini, çözüm için ortak bir çaba içinde olmamız gerektiğini söylüyorum. Körfezde yaşanan renk değişikliği ve balık ölümleri plankton denilen bir mikroorganizma türünün denizde aniden çoğalmasıyla ortaya çıktı. Bunların gemilerle taşındığını ve iklim değişikliğiyle körfez içinde baskın haline geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

TÜM KURUMLARA ÇAĞRI: İŞBİRLİĞİ YAPALIM

Körfez kirliliğini siyasetin üstünde bir sorun olarak gördüğünü belirten Tugay, yaşanan çevre felaketi karşısında tüm kurumlarla işbirliği yapılması gerektiğini dile getirdi. İzmir Körfezi'nde yaşanan sorunların son 10 yıldır arttığına dikkati çeken Tugay, "2000 yılında yapılan kanun ve yönetmelik değişikliğinin ardından deniz ve iç sulardan birinci derecede sorumlu Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır. Belediyeler ve diğer kurumlara kadro ve müdahale yetkisi verilmiş değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU körfez konusunda icracı olamıyor. İç körfezde milyonlarca ton çamur birikmiş durumda. Bu çamuru almak istesek büyükşehir belediyesinin belli bir metreye kadar çalışma yetkisi var. Körfezde su akımını değiştirecek sirkülasyon kanalını yapma yetkisi de bakanlığa ait." diye konuştu.