İzmir Buca Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bakan, orman teşkilatının özverili mücadelesine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Buca ilçesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatanımızı gece gündüz demeden savunmaya devam ediyoruz. İzmir Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

