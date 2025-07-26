İYİ Partili vekilden Bursa çağrısı: Daha çok su, daha çok organizasyon lazım

İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Daha çok su, daha çok yardım, daha çok organizasyon ve daha çok koordinasyon lazım. Maalesef Bursa'mızın ciğerleri yanıyor" açıklamasında bulundu.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne kadar ulaştı.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililerin çağrısı üzerine boşaltına mahallede vatandaşlar alevlerin arasında kalırken, bazı araçlarda ise hasar meydana geldi. Yangının mahallenin çevresini sardığı ve hızla ilerlediği görülüyor.

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Ayrıca, geniş bir alana yayılan yangın çevredeki taş ocaklarına kadar da ulaştı. Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede büyük bir gürültü duyulurken, yükselen alevler çevre ilçelerden de fark ediliyor.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN ÇAĞRI

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa'da geniş bir alana yayılan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Türkoğlu, Bursa için çağrıda bulunarak "Burası Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır köyü. Manzara gerçekten korkunç. Bölgedeki ormanlarımızı saran #yangın Yerleşim bölgesine kadar geldi. Canı pahasına mücadele eden ekiplere ve traktörünü, arazözünü alıp gelen çiftçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ama daha çok su, daha çok yardım, daha çok organizasyon ve daha çok koordinasyon lazım. Maalesef Bursa'mızın ciğerleri yanıyor" dedi.