İYİ Partili vekilden Bursa çağrısı: Daha çok su, daha çok organizasyon lazım

İYİ Partili vekilden Bursa çağrısı: Daha çok su, daha çok organizasyon lazım
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İYİ Partili vekilden Bursa çağrısı: Daha çok su, daha çok organizasyon lazım
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa'da geniş bir alana yayılan orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada "Daha çok su, daha çok yardım, daha çok organizasyon ve daha çok koordinasyon lazım. Maalesef Bursa'mızın ciğerleri yanıyor" dedi.

İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Daha çok su, daha çok yardım, daha çok organizasyon ve daha çok koordinasyon lazım. Maalesef Bursa'mızın ciğerleri yanıyor" açıklamasında bulundu.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne kadar ulaştı.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililerin çağrısı üzerine boşaltına mahallede vatandaşlar alevlerin arasında kalırken, bazı araçlarda ise hasar meydana geldi. Yangının mahallenin çevresini sardığı ve hızla ilerlediği görülüyor.

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Ayrıca, geniş bir alana yayılan yangın çevredeki taş ocaklarına kadar da ulaştı. Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede büyük bir gürültü duyulurken, yükselen alevler çevre ilçelerden de fark ediliyor.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN ÇAĞRI

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa'da geniş bir alana yayılan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Türkoğlu, Bursa için çağrıda bulunarak "Burası Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır köyü. Manzara gerçekten korkunç. Bölgedeki ormanlarımızı saran #yangın Yerleşim bölgesine kadar geldi. Canı pahasına mücadele eden ekiplere ve traktörünü, arazözünü alıp gelen çiftçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ama daha çok su, daha çok yardım, daha çok organizasyon ve daha çok koordinasyon lazım. Maalesef Bursa'mızın ciğerleri yanıyor" dedi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarınedo cos:

İnanki Bunun altında da bir şey çıkacak bu Ülke ne kadar sahipsiz nasıl yönetildiğini de aklım almıyor

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Haber YorumlarıReşat:

Ülkeyi bilinçli yakıyorlar kim ne derse desin,,, yangın söndürme uçakları satılıyor, ondan sonra 6 yıldır üst üste yangın oluyor ormanlar Yok oluyor,bunun yanında bir de madem için ensesi genişler için de zeytin yasası çıkartılıyor, bilmiyorum

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Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Ak lar zevk sefalarina bakiyor, ulkede tuhaf seyler oluyor. Ak lar bu ulkenin vatandasi hissetmiyor cunku, onlar baska memleketlerin hissediyor.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

buraları canım bursa ovası köyleriydi buraları mahalle yaptılar sanayisi konutu derken perişan oldu ve bursa şeftalisi kilosu 200 lira bu gün kana doymayan vampirler gibi bunlar

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

UMARIM SABAHA ÇOK ACI BİR TABLO İLE KARŞILAŞMAYIZ, YANGIN HEMEN BİNALARIN DİBİNDE

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