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İYİ Partili Taşcı, Ağırel'in tutuklanmasını basın özgürlüğü ihlali olarak eleştirdi

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İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Murat Ağırel'in İstanbul'daki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmasını Meclis'teki basın toplantısında eleştirdi. Taşcı, tutuklamanın özgürlüğü kısıtladığını ve Anayasa'nın 28. maddesini ihlal ettiğini savundu.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, "Basın hürdür, sansür edilemez, ihlali de suçtur." dedi.

Taşcı, Meclis'teki basın toplantısında, Murat Ağırel'in İstanbul'daki kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmasını eleştirdi.

Tutuklama kararının "özgürlüğün kısıtlanması" olduğunu savunan Taşcı, "Türkiye'de de dünyada da tarihte ilk defa tutukluyu tutukladılar. Murat Ağırel katmerli tutuklu oldu." diye konuştu.

Gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösteren Taşcı, "Öfkeliyim, mesleği gazetecilik olan bir milletvekili olarak çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

İYİ Parti olarak basın özgürlüğünü önemsediklerini belirten Taşcı, "Haksız ve hukuksuz her tutuklama hak ihlalidir. Hem bireysel hak ihlalidir hem de toplumun haber alma hakkının ihlalidir. Anayasa'nın 28. maddesinin ihlalidir. Basın hürdür, sansür edilemez, ihlali de suçtur. Anayasa'nın 19. maddesinin ihlalidir. Hiç kimse hukuki dayanaktan yoksun şekilde özgürlüğünden alıkonulamaz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA
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