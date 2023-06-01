İYİ Partili Paçacı: Millet İttifakı'nın devamı anlamında hiçbir şey kalmadı

İYİ Partili Paçacı: "( Millet İttifakı ) İttifakın devamı anlamında hiçbir şey kalmadı"

ANKARA - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Millet İttifakı'nın geleceği konusunda, "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Şu anda ittifakın devamı anlamında hiçbir şey kalmadı. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında iş birliğidir. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek bir konu yok" dedi.

Millet İttifakı'nın geleceğinin tartışma konusu olmasına ilişkin de konuşan Paçacı, "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içinde bir iş birliği içine girerler. Bunun adına ittifak da diyebilirsiniz, iş birliği de diyebilirsiniz. Şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa -yerel seçimlerde olur, ondan önce bazı yasalarda olabilir- burada herhangi bir kıstas kurmadan muhalefet partileri kendi içinde bir değerlendirme yaparlar. Şu anda ittifakın devamı anlamında hiçbir şey kalmadı. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında iş birliğidir. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek bir konu yok. Olduğunda göreceğiz" ifadelerini kullandı.