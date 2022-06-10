İYİ Partili Oral'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti - Haberler

İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı "Alevi olması benim açımdan bir engel değil ama Sünni kesim tarafından bu bir endişedir" sözlerinden dolayı özür dilemek için Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra sosyal medya üzerinden bir özür açıklaması da Oral'dan geldi. Oral, "Bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Partiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Oral, "Sayın Genel Başkan'dan dün randevu istemiştik, çok naziktiler sağ olsun, bugüne randevu verdi" dedi.

"Yapılan o spekülasyona, bilgi kirliliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunduk" diyen Oral, "Çok keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Bir Çin atasözü var 'Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır.' Gösterdiği nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamda her şeye yer verdim, başka yapabileceğim bir açıklama yok" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, yaptığı açıklamalarla ilgili ne söylediğinin sorulması üzerine Oral, "O da çarpıtılmış ve kırpılmış bir ifade olduğunun farkında. Millet İttifakı'nda Sayın Genel Başkan'ımız, 6 Genel Başkan kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Politika