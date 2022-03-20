İYİ Partili Ağıralioğlu Kütahya'da konuştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Tavşanlı İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Halimiz, Ahvalimiz, Memleketimiz" konulu programda İktidara geldiklerinde nasıl bir devlet anlayışına sahip olacaklarını anlattı.

Belediye Kültür Sarayı'ndaki toplantıda, AK Parti ve MHP'yi düşman olarak değil rakip olarak gördüklerini belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Hesap soran değil, hesap veren devlet. Kamu kaynaklarını canından aziz bilen bir devlet. Ankara'da tanıdığı olanın değil, kimlik kartlarıyla herkesin her ihtiyacını görebileceği bir devlet. Adaletinden emin olunan bir devlet. Topladığı vergiyi dağıtırken adaletli olan bir devlet. Doğmuş çocuklarımızın yeteneklerini keşfedebilen bir devlet. Yeteneklerini keşfettiği çocuklarımıza eğitim verebilecek bir devlet. Dünyanın en iyisini, en iyi işleri yaptırabilen bir devlet, Tarlada ürünün hakkını, hak ettiğin ücretle buluşturabilen bir devlet."

Ağıralioğlu, Türkiye'nin iktidar tarafından iyi yönetilemediğini savunarak, "Biz muhalefet olarak endişelerimizden, iktidar ümitten bahsetti. 'Vermeyin bu kadar yetkiyi. Bu kadar yetki memlekete zeval olur. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devleti aşındırır. Yargı yürütmenin tesiri altında kalır. Devletin en saygın kurumları partililikle aşınır. Cumhurbaşkanlığı gibi herkesin birliğini temsil eden makamın saygınlığına helal gelir.' dedik." ifadelerini kullandı.