İYİ Parti'ye geçen Fakıbaba kendisini ölümle tehdit eden kişinin ismini verdi
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AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz günlerde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Şenyaşar ailesi arasındaki kavga nedeniyle Yıldız soyadlı bir kişiden ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı. Fakıbaba bugün kendisini tehdit eden ismin kim olduğuna dair ilk kez konuştu. Fakıbaba, bu kişinin Orhan Yıldız olduğunu söyledi.
Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim'de hem AK Parti'den hem de milletvekilliğinden istifa ederek, geçtiğimiz hafta İYİ Parti'ye katıldı. Fakıbaba daha sonra, soy ismi 'Yıldız' olan bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. T24'de katıldığı yayında ilk defa tehdit edenin ismini verdi.
Fakıbaba, kendisini tehdit eden kişinin Orhan Yıldız olduğunu söyledi. Sunucunun, "AK Partili vekil ile alakası var mı?" sorusuna ise, "Yıldız ailesi ile ilgisi var demiyorum. Alakası da olmayabilir. Savcılığa biz bildirdik" diye yanıt verdi.