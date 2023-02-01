İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında İstanbul Sözleşmesi krizi yaşanıyor: İş kazası, siyasi bir nezaketsizlik

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin, 6'lı Masa'nın ortak mutabakat metninin açıklandığı toplantıda metnin dışına çıkarak "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadelerini kullanması ittifak içerisinde gerginliğe sebep oldu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan katıldığı bir canlı yayında, "Altı partinin genel başkanlarının gösterdiği nezaketi yardımcıları tarafından da gösterilmesi gerekir. Bunu bir iş kazası, siyasi bir nezaketsizlik olarak görmek istiyorum." dedi.

Altılı Masa pazartesi günü Ankara'da düzenlediği toplantı ile Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı. Toplantıya damgasını vuran konu ise İstanbul Sözleşmesi oldu. İYİ Partili Ümit Özlale'nin metnin dışına çıkarak "Uluslararası sözleşmelere geri döneceğiz çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadelerini kullanması Saadet Partisi tarafından tepki ile karşılanmıştı.

"METNİN RUHUNDA YAZIYOR ZATEN"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı değerlendirmede, Özlale'nin kurduğu cümleyi kendi adına kurduğunu, ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söylemişti. Tepkiler sonrasında gözlerin çevrildiği Özlale konuk olduğu programda, "İstanbul Sözleşmesi metinde yoktu. Metnin dışına çıkıp kendi irademle vurgulamak istedim. Metnin ruhunda İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğimiz yazıyor zaten. Metnin dışına çıktığım, kalbimle hareket ettiğim doğrudur. Vallahi pişman da değilim." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ NEZAKETSİZLİK"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ise dün akşam katıldığı bir canlı yayında, "Altı partinin genel başkanlarının gösterdiği nezaketi yardımcıları tarafından da gösterilmesi gerekir. Bunu bir iş kazası, siyasi bir nezaketsizlik olarak görmek istiyorum. Dikkat etmek lazım. Ortada bir yıllık bir emek var. Komisyonların yıllarca yaptığı bir çalışma var. Çıkıp orada şahsi kanaat ortaya konulamaz. Masanın bileşenlerinin ortak kararı neyse oradan yürümek lazım. Biz nasıl ki İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerine nezaket gösteriyoruz, aynı nezaketi onlardan da görmek isteriz" ifadeleri ile Özlale'ye tepki gösterdi.