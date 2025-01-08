İYİ Parti ve MHP arasında ipler gerildi! 'Fırıldak' tartışması büyüyor

İyi Parti ve MHP arasında alevlenen "fırıldak" tartışması giderek büyüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bizim dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak, bununla da kalmayıp tartışmaya açacak, ülke ve ülkü heyecanımızı kurcalayıp aşındıracak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır." sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan sert yanıt eldi.

DERVİŞOĞLU, BAHÇELİ'YE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Bahçeli'ye yanıt olarak "İYİ Parti'ye fırıldak diyor bakar mısınız? Biz seni fırıldak gibi kimlerin çevirdiğini bilmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN DERVİŞOĞLU'NA JET YANIT

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

"SİYASİ KARİYERLERİNİ KURTARMAK İÇİN EDEP SINIRLARINI AŞTILAR"

MHP'li Büyükataman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk milliyetçisiyiz diye çıktıkları yolda yamanmadık kapı, girmedik kılık bırakmayan İP'çiler sözde milliyetçilik nutukları ile yamalı bohçaya dönen siyasi kariyerlerini kurtarmak için edep sınırlarını aşmaktadırlar.

Kandil'in baronları ve emperyalizmin başkentleri arasında gidip gelmekten şuurunu kaybedip fırıldağa dönen, 6'lı masada her türlü Türk ve Türkiye karşıtı ile oturup kalkmaktan yörüngesini şaşıran bu anlayışın milliyetçilik söylemi defoludur.

"MÜSAVAT DERVİŞOĞLU BOŞA KÜREK ÇEKMEKTEDİR"

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli hakkında kullandığı had bilmez ifadeleri ise en hafif tabirle kaybetme ve yok olma telaşının dışa vurumudur. Müsavat Efendi İP koptukça ağzının ayarını tutturmakta zorlanmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın çağrısı ve yeni yüzyılda tüm terör örgütlerinin kökünün kazınması konusundaki kararlı duruşu aziz Türk milleti tarafından gayet iyi anlaşılmıştır. Buradan siyasi rant devşirip kariyerini kurtarmaya çalışan Müsavat Dervişoğlu boşa kürek çekmektedir.

Bunları asıl korkuları terörün bitmesi teröristlerin teslim olmasıdır. Çünkü 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz başarıya ulaştığında ucu dışarda olan İP, kuklacılarından aferin alamayacak ve siyasi ömrünü tüketip ıskartaya çıkacaktır."