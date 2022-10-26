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İYİ Parti ve CHP arasında 'kimyasal silah' krizi: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur

Politika Haberleri

Millet İttifakı partileri İYİ Parti ve CHP'nin kurmayları arasında 'kimyasal silah krizi' patlak verdi. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı, "Türk Ordusu kimyasal silah kullandı diyen herkesin kanı bozuktur" ifadelerini kullandı. Saatcı'nın sözleri TBB Başkanı Şebnem Fincancı'nın yanı sıra CHP'ye de tepki olarak yorumlandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nin kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiada bulunmuştu.

Millet İttifakı partileri İYİ Parti ve CHP arasında, TSK hakkında ortaya atılan kimyasal silah iddiaları nedeniyle kriz yaşandı. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı, son dönemde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iddialarını dile getirenlere sert çıktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saatcı, "'Türk Ordusu kimyasal silah kullandı' diyen herkesin kanı bozuktur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve CHP arasında 'kimyasal silah' krizi: Bunu diyen herkesin kanı bozukturBehçet Saatcı

TEPKİSİ CHP'YE YÖNELİK İDDİASI

Bu ifadeleri kullananlar arasından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da olması Saatcı'nın tepkisinin CHP'ye yönelik olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İYİ Parti ve CHP arasında 'kimyasal silah' krizi: Bunu diyen herkesin kanı bozukturSezgin Tanrıkulu

SEZGİN TANRIKULU'NUN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sezgin Tanrıkulu o açıklamalarında, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" demişti.

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