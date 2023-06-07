İYİ Parti TBMM Grubu Yeni Yönetimini Belirledi

İyi Parti TBMM Grubu, yeni grup yönetimini belirledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Grup Başkanlığımıza Sayın Koray Aydın seçilmiştir. Grup Başkanvekilliği görevlerine de Müsavat Dervişoğlu ve ben Erhan Usta seçildik" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti TBMM Grubu, bugün basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, partinin YENİ Meclis Grubu yönetimi belirlendi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Grup Başkanlığımıza Sayın Koray Aydın seçilmiştir. Grup Başkanvekilliği görevlerine de Müsavat Dervişoğlu ve ben Erhan Usta seçildik. Grup yönetimlerimizi, Grup Disiplin Kurullarımızı oluşturduk. Kararlarımız son derece güzel oldu. Oybirliği ile alınmış kararlardır. Partimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."