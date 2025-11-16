Haberler

İYİ Parti Sakarya 4. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı'nın katılımıyla düzenlenen kongrede Hasan Sarıoğlu, yeniden başkanlığa getirildi. Kongrede Atatürk'ün ilkelerine bağlılık vurgulandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı'nın katılımıyla düzenlenen İYİ Parti Sakarya 4. Olağan İl Kongresi'nde Hasan Sarıoğlu yeniden başkanlığa getirildi.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye Özatıcı, Sarıoğlu, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, parti ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Selçuk Kılıçaslan'ın başkanlığını yaptığı divanda gündem maddeleri görüşüldü, faaliyet raporları ile gelir-gider tabloları okundu, oylandı.

Özatıcı, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak ülkeyi yöneteceklerini anlattı.

"Bu ülkede parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adil devleti, liyakatli bürokrasiyi ve refah toplumu inşa etmek amacıyla devlet yönetmeye namzet olarak kurulmuş bir siyasi partiyiz." diyen Özatıcı, memleketin istikbali için siyaset yaptıklarını, devleti yönetebilecek kabiliyetin İYİ Parti'de olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Sarıoğlu, tek aday olarak sunulan listede delegelerin oylamasının ardından başkan seçildi.

