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İYİ Parti Pamukkale Kurucu İlçe Başkanı Adem Süpçin Vefat Etti

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İYİ Parti Pamukkale Kurucu İlçe Başkanı Adem Süpçin'ın vefatı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Süpçin, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşmüştür.

İyi Parti Pamukkale Kurucu İlçe Başkanı Adem Süpçin vefat etti.

İyi Parti Pamukkale Kurucu İlçe Başkanı Adem Süpçin'den gelen acı haberi İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk sosyal medya hesabından duyurdu. Öztürk yaptığı paylaşımda "Partimizin Pamukkale Kurucu ilçe Başkanı, Türk Ocağı Denizli Şubesi eski Başkanı avukat Adem Süpçin kardeşim, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşmüş, Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Merhuma Cenab-ı Hak'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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