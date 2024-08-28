Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tendon sıkışması rahatsızlığı nedeniyle Ankara Sanatoryum Devlet Hastanesinde operasyon geçirdi. Başarılı bir operasyon sonrası bir gün dinlenen Dervişoğlu, genel merkezdeki çalışmalarına devam etti. 30 Ağustos programlarına katılacağı ve aynı gün akşam Mersin'deki bir belediye festivaline katılacağı belirtildi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, elinde tendon sıkışması nedeniyle geçtiğimiz gün Ankara Sanatoryum Devlet Hastanesinde bıçak altına yattı.

Halk TV'nin haberine göre; başarılı geçen operasyon sonrasında Dervişoğlu'nun bir gün dinlendikten sonra da genel merkezdeki çalışmalarına devam ettiği, 30 Ağustos programlarına katılacağı ve aynı gün akşam belediye festivaline katılmak üzere de Mersin'e gideceği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Operasyon İYİ Parti İYİ Parti Ameliyat Ameliyat Mersin Ankara Sağlık Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul) İstanbul su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Masterchef 28 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılıyor? Resmi Gazete bugün (28 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding'in sahibi kim? Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Narin kaç gündür kayıp? Öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos bugün açıklanır mı? GELİNİM MUTFAKTA 28 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? HAMSTER KOMBAT 28 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 28 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Galatasaray elendi mi? Galatasaray- Young Boys maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Young Boys maç özeti! 28-29 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi 28-29 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Alanya, Kepez, Muratpaşa elektrik kesintisi 28-29 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Nurdağı, Şahinbey elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title