İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, elinde tendon sıkışması nedeniyle geçtiğimiz gün Ankara Sanatoryum Devlet Hastanesinde bıçak altına yattı.

Halk TV'nin haberine göre; başarılı geçen operasyon sonrasında Dervişoğlu'nun bir gün dinlendikten sonra da genel merkezdeki çalışmalarına devam ettiği, 30 Ağustos programlarına katılacağı ve aynı gün akşam belediye festivaline katılmak üzere de Mersin'e gideceği belirtildi.