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İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ölüm tehditleri alıyorum

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı programda ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Ülkü Ocakları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Dervişoğlu, "Beni tehdit edenler Öcalan'ı Meclis'e davet edenler. Bu içimi daha çok acıtıyor" ifadelerini kullandı.

Dem Parti heyetine kapıyı kapatıp görüşme taleplerini reddeden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı programda ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Sözcü TV'de katıldığı programda kendisinin Ülkü Ocakları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Dervişoğlu, "Beni tehdit edenler, benim tehdidi ne kadar umursayıp umursamayacağımı bilir." dedi.

"SÜRECE KARŞI ÇIKTIĞIMDAN BERİ TEHDİT ALIYORUM"

Tehdit konusunda üzüldüğü yere de açıklık getiren Dervişoğlu, "Abdullah Öcalan'ın meclis kürsüsüne davet edenlerin, buna karşı çıktı diye Müsavat Dervişoğlu'nu tehdit etmeleri içimi yaralıyor. Ben bu sürece karşı çıktığımdan beri tehdit alıyorum. O taşı tutan eli değil, bana taş atan yeri düşünüp üzülüyorum. Yoksa hiç umursamıyorum." ifadelerini kullandı.

Sürece karşı çıktıktan sonra tehditlerin başladığını belirten Dervişoğlu, "Ben sürece karşı çıkıyorum diye mi tehdit başladı yoksa laf söylenemez kişilere karşı bir duruş sergilediğimden birtakım korku duvarlarını yıktığım için mi bunlar gerçekleşti? Buna bakmak lazım" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ölüm tehditleri alıyorum
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMurat Celik:

yalan konuşuyorsun seni kimse tehdit dahi etmez

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

kendine bir sorarmısın Dirinin bu ülkeye faydası varmıki, seni öldürmekle tehdit etsinler, faydasız elemanı kim ne yapsın, REKLAMCI AĞABEY

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

kimse vatanını satmaz, bağırıp ortalığı karıştırmamalıyız, herkes vatan evladı, say ki vardır bi bildikleri, etrafımızda devletler yıkılıyor,hanedanlar devriliyor, akletmez misiniz

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Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

yalanını skyim

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Siyaset dilinin yarısı yalan. Gündeme gelmek için oıy toplamak için gündemden düşmemek için daha fazla tanınmak için en çok kullanılan argüman Yalan dır...

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

HEMEN SÖZCÜYE GİTTİN YALANCI

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

seni kim ne yapsan ki tehdit etsin borozancı

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Haber YorumlarıCaner Alp:

Fasulye seni kim ne yapsın?

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

muhsin yazıcıoğlu ve sinan ateş e yapılanlar ortada. Hiç şaşırmamak gerek

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