İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ölüm tehditleri alıyorum

Dem Parti heyetine kapıyı kapatıp görüşme taleplerini reddeden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı programda ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Sözcü TV'de katıldığı programda kendisinin Ülkü Ocakları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Dervişoğlu, "Beni tehdit edenler, benim tehdidi ne kadar umursayıp umursamayacağımı bilir." dedi.

"SÜRECE KARŞI ÇIKTIĞIMDAN BERİ TEHDİT ALIYORUM"

Tehdit konusunda üzüldüğü yere de açıklık getiren Dervişoğlu, "Abdullah Öcalan'ın meclis kürsüsüne davet edenlerin, buna karşı çıktı diye Müsavat Dervişoğlu'nu tehdit etmeleri içimi yaralıyor. Ben bu sürece karşı çıktığımdan beri tehdit alıyorum. O taşı tutan eli değil, bana taş atan yeri düşünüp üzülüyorum. Yoksa hiç umursamıyorum." ifadelerini kullandı.

Sürece karşı çıktıktan sonra tehditlerin başladığını belirten Dervişoğlu, "Ben sürece karşı çıkıyorum diye mi tehdit başladı yoksa laf söylenemez kişilere karşı bir duruş sergilediğimden birtakım korku duvarlarını yıktığım için mi bunlar gerçekleşti? Buna bakmak lazım" diye konuştu.