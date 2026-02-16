İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan göçükte hayatını kaybeden 2 madenci için başsağlığı mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki madenci için başsağlığı diledi ve yaralı işçiye acil şifalar temenni etti.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için başsağlığı diledi.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajda, "Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünde hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Sağ olarak kurtarılan işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika