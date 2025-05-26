İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan İlhan Şeşen'e Taziye Mesajı

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan İlhan Şeşen'e Taziye Mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen için taziye mesajı yayımladı. Dervişoğlu, Şeşen'in müziğinin bir neslin hafızasında silinmez izler bıraktığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 77 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için taziye mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Usta sanatçımız İlhan Şeşen'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Yüreğimize dokunan sesiyle, kalbimize işleyen şarkılarıyla bir neslin ortak hafızasında silinmez izler bırakan kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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