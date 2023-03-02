İYİ Parti lideri Akşener, sloganlarla karşılandı

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının görüşüldüğü 6'lı Masa'nın son toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapmak üzere partisinin genel merkezine geçti. İYİ Parti liderinin, genel merkez binası önünde kalabalık bir grup tarafından, "Milletin umudu Akşener" sloganlarıyla karşılanması dikkat çekti.

6'lı Masa'nın 12. toplantısıyla birlikte Ankara'da siyaset bir anda hareketlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen son toplantının ardından yapılan açıklama, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

LİDERLER PARTİ GENEL MERKEZLERİNE GEÇTİ

Adayın 6 Mart'ta yapılacak toplantının ardından açıklanacağı ifade edildi. Liderler durum değerlendirmesi yapmak üzere partilerinin genel merkezine geçti.

AKŞENER SLOGANLARLA KARŞILANDI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de toplantıdan sonra partisinin genel merkezine geçti. Toplantıda alınan kararları kurmaylarıyla birlikte değerlendirecek olan Akşener, genel merkez binası önünde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Grup, bina önünde, "Milletin umudu Meral Akşener" şeklinde sloganlar attı.

ADAY, 6 MART'TA AÇIKLANIYOR

Öte yandan, toplantı sonrası altı siyasi partinin ortak imzasıyla yayımlanan metinde şu ifadeler kullanıldı: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."