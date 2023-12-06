İYİ Parti Kurucu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İstifa Etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yanıkömeroğlu, kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaşma nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim."

Yanıkömeroğlu'nun istifasıyla İYİ Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.