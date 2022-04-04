İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'la ilgili açıklama: Performans değişimi de dikkate alınıyor

İyi Parti'de Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini yürüten Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni Divan Başkanlığı listesinde görevlendirilmesi, Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan Koray Aydın'ın ise Siyasi İşler Başkanlığı'na kaydırılması siyaset gündeminde çok konuşuldu. Partideki iki önemli isime yönelik tasarrufa ilişkin İYİ Parti cephesinden ilk kez açıklama geldi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PERFORMANS ÖLÇÜMÜ DE NAZARA ALINIYOR"

Müsavat Dervişoğlu,Başkanlık Divanındaki değişikliğe ilişkin sorular üzerine siyasi partilerde bu gibi değişikliklerin olabileceğini dile getirdi. Bu tartışmanın yaşanmasının İYİ Partinin demokrasi anlayışından kaynaklanan bir durum olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Çünkü biz bu değişiklikleri sadece kongreden kongreye yapmıyoruz, performans ölçümü de nazara alınıyor bazı alanlarda. Ama iki yerde kamuoyu kenetleniyor, oysa bu başkanlık divanında birçok değişiklik yapıldı. İki kişiyi esas alarak bu tartışmaları yapmaya çalışıyorlar" dedi.

"BEN TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI YAPAMAZDIM"

Dervişoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Koray Bey bu partinin kurucusu, hizmetleriyle herkes tarafından kabullenilmiş bir şahsiyet. Bana sorsanız 'teşkilat başkanlığı yapar mısınız' diye ben bu yaşta böyle bir görev talip olmam, çok yüksek enerji isteyen bir konudur bu. Koray Bey parti kurulduğu andan itibaren yapıyor. Dolayısıyla Koray Bey'in bir makamdan alınıp, bir başka makama taşınmış olması kamuoyunda tartışıldığı kadar bizim parti içinde tartışılmadı. Koray Bey'in Divanda yerinin değişmesi ona olan sevgimizi, ona olan saygımızı azaltmaz, bir parti içi meseledir. Burada başka şeyler arıyorlar, bizim aklımıza dahi gelmeyen şeyleri tartışıyorlar.

"YAVUZ BEY KIYMETLİ BİR ARKADAŞIMIZDIR"

Yine Yavuz Ağıralioğlu Bey'de bizim açımızdan kıymetli bir arkadaşımızdır, hala bulunduğu konum itibarıyla da hem kendi adına hem partisi adına mücadele verme ehliyetinden kaynaklı olarak söz söyleme salahiyetine sahiptir. Partilerin iç meseleleri olarak düşünülen şeyin başka partilerde olunca bir partinin iç meselesi olarak anlaşılması ama İYİ Partide olunca ona farklı anlamlar yüklenmesi tarafımızdan yadırganıyor." Diğer yandan Dervişoğlu, vefatının 25. yılı dolayısıyla MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle andı.