İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Urla Enginar Festivali'ne ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Urla Enginar Festivali'ne ziyaret

AA - Göksel Kayseri - Politika
 - Güncelleme:
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Urla Enginar Festivali'ne ziyaret

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Uluslararası Urla Enginar Festivali'ni ziyaret ederek annelere çiçek takdim etti.

URLA, İZMİR (AA) - İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Uluslararası Urla Enginar Festivali'ni ziyaret ederek annelere çiçek takdim etti.

Urla temasları kapsamında ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Dervişoğlu, ilçe ziyaretinin iki güzel olaya rastladığını belirtti.

Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutladığını, ebediyete intikal eden anneleri rahmetle andıklarını ifade eden Dervişoğlu, enginar üretiminde önde gelen bölgelerden olan Urla'nın tarımsal üretimin yanında kültürel boyutta da güzel faaliyetler yaptığını aktardı.

Dervişoğlu, daha sonra Urla Enginar Festivali stantlarını gezerek anneler ve anne adaylarına çiçek takdim etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Dervişoğlu'na partisinin Urla İlçe Başkanı Yüksel Bıyık ve partililer de eşlik etti.

AA / Göksel Kayseri - Politika

İYİ Parti, İzmir, TBMM, Urla, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title