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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Yurt Dışı Temsilcileriyle Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Yurt Dışı Temsilcileriyle Buluştu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin yurt dışı temsilcileriyle bir araya gelerek çalışmalarını değerlendirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yurt dışı temsilcileriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıda Dervişoğlu, partisinin yurt dışı temsilcileriyle görüştü.

Çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz da yer aldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika

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