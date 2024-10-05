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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Aydın'da Partililerle Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Aydın'da Partililerle Buluştu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'a gelerek pamuk hasadı yaptı ve Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelerek Türkiye'nin karşılaştığı sorunlara dikkat çekti.

PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Aydın'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, pamuk hasadına katıldıktan sonra Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Dervişoğlu daha sonra Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda partililerle bir araya geldi. Aydın'da güç ve moral bulduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Türkiye kolay günler geçirmedi. İYİ Parti kurulduğu gün ne kadar sorun varsa bunlar büyüyerek karşımızda durmaktadır" dedi.

Dervişoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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