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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu önceki gün Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, elindeki tendon sıkışması nedeniyle ameliyat oldu. Dervişoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İyi Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun elindeki tendon sıkışması nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Dervişoğlu'nun elindeki tendon sıkışması nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiği belirtildi.

GENEL MERKEZDE ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

Başarılı geçen operasyon sonrasında Dervişoğlu'nun bugün genel merkezdeki çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Dervişoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki programlarda yer alacağı, aynı günün akşamı da belediye festivaline katılmak üzere Mersin'e gideceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Politika

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Operasyon İYİ Parti Ameliyat Ankara Gündem Sağlık Politika Haberler

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