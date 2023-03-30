İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çadır kentlerde vatandaşların sorunlarını dinledi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çadır kentlerde vatandaşların sorunlarını dinledi

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Adıyaman'da

ADIYAMAN - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin meydana geldiği Adıyaman'da, çadırlarda kalan vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman'da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremzedelerle bir araya gelmek için Adıyaman'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak İyi Parti Adıyaman İl Başkanlığı Kriz Merkezine geldi. Burada parti yönetimi ve partililerle bir araya gelen Genel Başkan Akşener, daha sonra Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan çadırları ziyaret etti. Burada depremzede vatandaşlarla bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Depremzedelerin taleplerini de dinleyen Genel Başkan Meral Akşener, depremzedelerle bir araya gelmek üzere Gölbaşı ilçesine gitti.