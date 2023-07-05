İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleriyle Toplantı Yaptı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni seçilen Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı üyeleri de açıklandı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkez ek binasında bugün düzenlenen toplantıda yeni seçilen Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultaydan sonra dün yeni Başkanlık Divanı'nı belirlemişti. Akşener, bugün yeni oluşan İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleriyle ilk defa bir araya geldi.
İYİ Parti'de eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Siyasi İşler Başkanı; eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz Genel Sekreter, Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Medya İlişkileri Başkanı, Ayyüce Türkeş ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı seçilmişti.
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı üyeleri şöyle:
Siyasi İşler Başkanı- Oktay VURAL
Genel Sekreter- Ayfer YILMAZ
Teşkilat Başkanı- M. Satuk Buğra KAVUNCU
Mali İşler Başkanı- M. Cem ÖZDEMİR
Kurumsal İlişkiler Başkanı- Şükrü KULEYİN
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı- Ahmet Zeki ÜÇOK
Seçim İşleri Başkanı- Sedat AKSAKALLI
Uluslararası İlişkiler Başkanı- M. Naci CİNİSLİ
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı- Ayyüce TÜRKEŞ
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı- M. Tolga AKALIN
Yerel Yönetimler Başkanı- Burak AKBURAK
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü- Kürşat ZORLU
Ekonomi Politikaları Başkanı- Bilge YILMAZ
Kalkınma Politikaları Başkanı- Ümit ÖZLALE
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı- Birol AYDEMİR
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı- Ali DEMİR
Eğitim Politikaları Başkanı- Sevinç ATABAY
Toplumsal Politikalar Başkanı- Ece GÜNER
Kadın Politikaları Başkanı- Ünzile YÜKSEL
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı- Türker YÖRÜKÇUOGLU
Parti İçi Eğitim Başkanı- Ayşe SUCU