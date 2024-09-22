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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahidi Oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahidi Oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç ile Sena Baran'ın düğününde nikah şahitliği yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yakın arkadaşı Tuna Koç'un oğlu Ali Alp Koç'un nikah şahitliğini yaptı.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, Ali Alp Koç ile Sena Baran çiftinin Ankara'daki düğününe katıldığı belirtildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'n kıydığı nikahta çiftin mutluluğuna, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şahitlik etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

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