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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, güvenli, huzurlu ve verimli bir eğitim-öğretim yılı geçmesi temennisinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, güvenli, huzurlu ve verimli bir eğitim-öğretim yılı geçmesi temennisinde bulundu.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Okullarımızda ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılında evlatlarımıza zihin açıklığı, öğretmenlerimize başarılar diliyor, her şeyden önce güvenli, huzurlu ve verimli bir dönem temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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