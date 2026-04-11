Dervişoğlu: Türk milletini hiç kimse soykırımcı olmakla itham edemez

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkez binasında düzenlenen siyaset akademisi programına katıldı. Dervişoğlu, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili belgelerin görüşüldüğü programda, "Ermeni diasporası, 100 yılı aşkın bir süreden bu yana, Türk milletine ağır ithamlar ve iftiralar içeren çalışma ve faaliyetlerin içerisindedir. Bu iftiralara karşı eksik bilgilerle direnebilmek, eksik bilgilerle karşılık verebilmek mümkün değildir. Bu tarihçilerin işidir, araştırmacıların işidir. Eksik verilerle birtakım bilgilere sahip olmak yerine konuyu uzmanlarından dinlemek elbette ki bizim açımızdan çok önemlidir" dedi.

'Türk milleti, 100 yılı aşkın bir süreden bu yana Ermeni diasporasının yalanlarıyla meşgul edilmektedir' diyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Türk milleti ayrıca onların iftiralarının çerçevesini çizdiği kapsam içerisinde de soykırımcılıkla itham edilmektedir. Tarih sahnesinde Türk milletinin vermiş olduğu savaşlar vardır. Türk milleti, devlet kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatan kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatanını kurtarmak ve devletini yaşatmak için savaşmıştır ama Türk milletinin soykırımcılıkla itham edilmesi onun imanıyla ve tarih sahnesindeki yeriyle mütenasip değildir. Türk milletini hiç kimse soykırımcılıkla itham edemez."

Dervişoğlu, bu iftiraların karşısında sağlam verilerle mücadele edilmesi gerektiğini ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı