Dervişoğlu: Türk milletini hiç kimse soykırımcı olmakla itham edemez

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk milletine yönelik soykırımcılık ithamlarının asılsız olduğunu vurguladı ve bu konuda sağlam verilerle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milleti, devlet kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatan kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatanını kurtarmak ve devletini yaşatmak için savaşmıştır ama Türk milletinin soykırımcılıkla itham edilmesi onun imanıyla ve tarih sahnesindeki yeriyle mütenasip değildir. Türk milletini hiç kimse soykırımcılıkla itham edemez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkez binasında düzenlenen siyaset akademisi programına katıldı. Dervişoğlu, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili belgelerin görüşüldüğü programda, "Ermeni diasporası, 100 yılı aşkın bir süreden bu yana, Türk milletine ağır ithamlar ve iftiralar içeren çalışma ve faaliyetlerin içerisindedir. Bu iftiralara karşı eksik bilgilerle direnebilmek, eksik bilgilerle karşılık verebilmek mümkün değildir. Bu tarihçilerin işidir, araştırmacıların işidir. Eksik verilerle birtakım bilgilere sahip olmak yerine konuyu uzmanlarından dinlemek elbette ki bizim açımızdan çok önemlidir" dedi.

'Türk milleti, 100 yılı aşkın bir süreden bu yana Ermeni diasporasının yalanlarıyla meşgul edilmektedir' diyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Türk milleti ayrıca onların iftiralarının çerçevesini çizdiği kapsam içerisinde de soykırımcılıkla itham edilmektedir. Tarih sahnesinde Türk milletinin vermiş olduğu savaşlar vardır. Türk milleti, devlet kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatan kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatanını kurtarmak ve devletini yaşatmak için savaşmıştır ama Türk milletinin soykırımcılıkla itham edilmesi onun imanıyla ve tarih sahnesindeki yeriyle mütenasip değildir. Türk milletini hiç kimse soykırımcılıkla itham edemez."

Dervişoğlu, bu iftiraların karşısında sağlam verilerle mücadele edilmesi gerektiğini ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı! Bir pürüz var
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama! Yine tehdit etti
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu

Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

Görüntüyü izleyenler kahroluyor

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel