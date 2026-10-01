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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Soma'da hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı:

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- "Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde iki işçimizin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Göçük altında kalan üç işçimize sağ salim ulaşılması için sürdürülen çalışmalardan gelecek iyi haberi bekliyoruz."

Kaynak: AA
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