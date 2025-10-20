Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan KKTC Seçim Sonuçları Değerlendirmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan KKTC Seçim Sonuçları Değerlendirmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına saygı duyduklarını belirtti. Dervişoğlu, Tufan Erhürman'a başarı dileyerek, Kıbrıs halkının iradesine müdahalede bulunmadıklarını vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına ilişkin, "Bugün Kıbrıs'ta teşekkül eden milli iradeye sonuna kadar saygılıyız." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Başkalık Divanı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdiklerini belirten Dervişoğlu, ayrıca 2027 bütçesine ilişkin kanun teklifi ile TBMM gündemine gelmesi beklenen vergi kanuna ilişkin düzenleme, Lübnan ve Irak ile Suriye tezkerelerine ilişkin görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

KKTC cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhürman'a başarı dileğinde bulunan Dervişoğlu, "Kıbrıs halkının iradesine müdahale etmemek için herhangi bir aday destekleme tercihinde bulunmamıştık. Onun sonuçlarını görüyoruz. Bugün Kıbrıs'ta teşekkül eden milli iradeye sonuna kadar saygılıyız." diye konuştu.

Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarına yönelik, "uyuyorum, uymuyorum", "saygı duyuyorum, duymuyorum" şeklindeki söylemlerin adalet duygusunda aşınma oluşturduğuna dikkati çekerek, "Siyaseten söz söyleme makamında olanların kelimelerine özen göstermelerini öneririm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Politika
