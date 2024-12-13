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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Birlik Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Birlik Mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak, 'Türkiye hepimizin, mücadele hepimizin' dedi. Dervişoğlu, partinin toplu üye katılım töreninde bir iyilik hareketi olduklarını belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye hepimizin, mücadele hepimizin. Hep derler ya aynı gemideyiz. Evet, doğru aynı gemideyiz. Cenabıallah hepimize aynı denizde olmayı nasip etsin. 'Aynı gemideyiz' diye övünenler başka denizde, bizler başka denizde olduğumuz için Türkiye'de bu sıkıntılar yaşanıyor." dedi.

Dervişoğlu, Giresun Belediyesi Fuar ve Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen toplu üye katılım töreninde, bir iyilik hareketi olduklarını söyledi.

İyilikle yaşamaya ve iyilikle siyasi yolculuklarını sürdürmeye devam edeceklerini belirten Dervişoğlu, sorunları tespit etmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla Türkiye'nin her yerini dolaştıklarını anlattı.

Toplantıya kadrosuyla katıldığına işaret eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Hep bize diyorlar, 'Bunlar nerede?', 'Bunların kadroları kim?' İşte kadromuz burada. Bunlar buz dağının görünen tarafı. Bir de suyun altında olan kesimi var. İYİ Parti'yi kurulduğu günden itibaren var eden ve yine İYİ Parti'nin siyasi yolculuğunun, zafer yolculuğuna dönüşmesine katkı sağlayan kalabalık bir grup var. Genel Başkan olarak ben varım. Milletvekillerimiz, genel idare kurulu üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız var ama bizim aslımız sizsiniz. Buz dağının görülmeyen tarafı sizlersiniz."

"Türkiye hepimizin, mücadele hepimizin." ifadesini kullanan Dervişoğlu, "Hep derler ya aynı gemideyiz. Evet, doğru aynı gemideyiz. Cenabıallah hepimize aynı denizde olmayı nasip etsin. 'Aynı gemideyiz' diye övünenler başka denizde, bizler başka denizde olduğumuz için Türkiye'de bu sıkıntılar yaşanıyor. Çözmemiz gereken sorunları çözmeye ahdettik ve ant ettik. Bu sebeple de vatandaşlarımızla buluşuyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Dervişoğlu, patisine katılan üyelere rozetlerini taktı.

Dervişoğlu, programı kapsamında Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara'yı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Politika
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