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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılına ilişkin paylaşım:

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- "12 Eylül, millet iradesine düşürülmüş kara bir lekedir. Bu büyük milletin emekle, inançla ve fedakarlıkla yoğrulmuş iradesi, hiçbir darbenin ve hiçbir vesayetin gölgesinde kalmayacak kadar güçlüdür"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 12 Eylül darbesinin millet iradesine düşürülmüş kara bir leke olduğunu belirterek, "Bu büyük milletin emekle, inançla ve fedakarlıkla yoğrulmuş iradesi, hiçbir darbenin ve hiçbir vesayetin gölgesinde kalmayacak kadar güçlüdür." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yılına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"12 Eylül, millet iradesine düşürülmüş kara bir lekedir. Bu büyük milletin emekle, inançla ve fedakarlıkla yoğrulmuş iradesi, hiçbir darbenin ve hiçbir vesayetin gölgesinde kalmayacak kadar güçlüdür. 12 Eylül darbesi sonrasında yaşanan acı süreçte hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, millet iradesini hiçe sayan zihniyeti lanetliyorum. Allah, Türk milletine bir daha böylesi kara günler yaşatmasın."

Kaynak: AA
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