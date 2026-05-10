İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir'de şehit anneleriyle buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla İzmir'de şehit anneleriyle bir araya geldi.

Karşıyaka Belediyesi Kent Restoran'da düzenlenen programda konuşan Dervişoğlu, annelerin ve anne adaylarının gününü kutladı.

Konuşmasının başında İzmir'i yönetenlerden güzel toplantıların gerçekleştirileceği büyük salonlar yapmalarını talep eden Dervişoğlu, "Dar alanlara sıkışıyoruz. Hem gönüllerimizi rahatlatamıyoruz hem de çok iyi niyetlerle başladığımız birtakım programları arzuladığımız gibi bitiremiyoruz. Bu yetersizlik için sizlerden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, gittiği her kentte şehit annelerini ziyaret ettiğini anlatarak, annelerin çile ve cefayı değil huzuru, refahı ve güzellikleri hak ettiklerini söyledi.

Annelere seslenen Dervişoğlu, "Bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak annelerimize, kadınlarımıza güzel günleri vadetmenin ötesinde, güzel günler taahhüt etmenin de ötesinde sevgiyi, saygıyı ve kucaklaşmayı vadediyorum. Her zaman yanınızda olacağımın bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

Dervişoğlu, Türkiye'de aşılamayacak sorun olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Kadınların desteğini isteyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Kadının eli değmezse bu ülkeye, bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek asla mümkün değildir. Erkekler, bana darılmasınlar. Benim bu dünyada bir tek kız evladım var. O sebeple hem siyasette hem ticarette hem ekonomi alanında hem sosyal hayatta kadınların mutlaka güçlendirilmesi lazım çünkü kadınlar bizlere oranla çok daha dirençliler, çok daha büyük bir mücadele azmine sahipler."

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadının olduğunu dile getiren Dervişoğlu, toplantıya katılan eşi Nahide Dervişoğlu'nun da Anneler Günü'nü kutladı, şehit anneleri Gülper Çevik ve Hülya Doğan Tekin ile sohbet etti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
