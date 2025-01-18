Üye Girişi
Haberler
Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj

Trump, Netanyahu'ya verdiği talimatı açıkladı
Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı

Ateşkese saatler kala İsrail uçakları Gazze'ye broşürler attı
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar

Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Düğün Nikah Şahidliği Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Düğün Nikah Şahidliği Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da Batuhan Tavşan ve Deniz Ramazanoğlu çiftinin düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Batuhan Tavşan ve Deniz Ramazanoğlu çiftinin düğününe katılarak, nikah şahitliği yaptı.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen, Türkiye Halciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Tavşan'ın yeğeni Batuhan Tavşan ile Deniz Ramazanoğlu'nun nikah töreninde şahitlik yaptı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
img

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
img

Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor
img

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri

Sergen'den çok konuşulacak Solskjaer sözleri
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

Samsunspor başkanı, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdirtmiş
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.