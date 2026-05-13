Dervişoğlu, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Dervişoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'nde anlamlı bir yazı bıraktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBMM'deki grup toplantısının ardından beraberindeki gençlerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Dervişoğlu, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Büyük Türk Milleti'nin istiklal ve hürriyet mücadelesini Samsun'dan başlattığınız o kutlu yürüyüşün 107'nci yılında; Cumhuriyet emanetine bağlı, birinci vazifesinin şuurundaki bir evladınız olarak huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyorum. O gün Samsun'da yanan istiklal ateşi, Anadolu'nun bağrında büyüyerek Cumhuriyet'e dönüşmüş; Türk milletinin hür yaşama iradesini ebedileştirmiştir. Gençliğe Hitabe'de Türk gençliğine yüklediğiniz 'Birinci vazife', bugün de omuzlarımızdaki en büyük sorumluluktur. Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek; şartlar ne olursa olsun vazgeçilmeyecek bir yemin, sarsılmayacak bir iradedir. Bugün burada, gözlerinde sizin inancınızı taşıyan Türk gençliği ile birlikteyiz. Çünkü siz, 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' derken; Türk gençliğindeki cevhere inanıyordunuz. ve biliniz ki o cevher hala dimdik ayaktadır. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyor, söz veriyoruz; emanetinize son nefesimize kadar sahip çıkacak; Türkiye Cumhuriyeti'ni aklın, vicdanın ve adaletin ışığında sonsuza kadar yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
