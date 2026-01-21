Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Genel İdare Kurulu üyeleriyle Anırkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 4. Olağan Kurultayı'nın ardından Genel İdare Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve özel defteri imzaladı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 4. Olağan Kurultayı'nda seçilen Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklama göre, Dervişoğlu, beraberindeki GİK üyeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Merdivenlerdeki fotoğraf çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Müsavat Dervişoğlu, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin mimarı Aziz Atatürk, İyi Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nın ardından, dava arkadaşlarım ile manevi huzurunuzda bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Emanet ve talimatınız olan 'Birinci Vazife'nin sorumluluğu ile yürüdüğümüz yolun, milletimize gösterdiğiniz medeniyet yolu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu yol ve vazife bizim için bir tercih değil, mücadelenize ve milletimize namus borcumuzdur. Biliyoruz ki Cumhuriyet adaletle ayakta durur, eşitlikle güçlenir. İyilik ise bu toprakların en köklü mayası, millet olma bilincimizin en sağlam harcıdır. İşte bu sebeple İYİ Parti olarak bizler, Cumhuriyet'in fazilet olduğuna inanan bir kadro ile gençlerimizin hayal kurabildiği, kadınları güvende, emeklileri ve emekçileri onurlu bir hayat süren Türkiye'yi inşa mücadelesine devam ediyoruz.

Manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyorum ki, Türk istiklal ve Cumhuriyet'ini koruyup kollama görevimizden, adalet, eşitlik ve iyilikten beslenen bir devlet anlayışı hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

