İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İnegöl ve Yenişehir ilçe ziyaretlerinde konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah nasip ederse biz geleceğiz ve bir yıl sonra yüzde 61 olan enflasyonu indireceğiz. İşsiz genç, müşterisiz esnaf, fakir emekli kalmayacak." dedi.

İnegöl ilçesi ziyaretinde kendisini karşılayanlara hitap eden Akşener, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti ve heyecanı ifade etti.

Şehir şehir, ilçe ilçe, esnaf esnaf gezdiğini belirten Akşener, "Türkiye'de çok uzun zamandır 'şuculuk buculuk' üzerinden siyasetçiler, birbirimizi kutuplaştırarak, birbirimize düşman edilerek, komşuyu komşunun karşısına dikerek, çok kolay oy alıyorlar. Halbuki dertlerin, o dertlere üretilen çözümler üzerinden rekabet etsek siz kazanırsınız." diye konuştu.

Akşener, dertleri bilip ona göre çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirerek, devlet olmanın gereğinin aç ve açıkta insan bırakmamak olduğunu söyledi.

Yenişehir ilçesi ziyaretinde de vatandaşlara hitap eden Akşener, işsiz gencin, besicinin, çiftçinin durumun ne olduğunu, atanamayan öğretmenin ne hissettiğini, emeklinin, sanayicinin halini konuşmak için çok sayıda ziyarette bulunduğunu belirtti.

Akşener, bu dertleri kamuoyunun gündemine getirdiğini dile getirerek, "Bunlara 'çare üretilsin' derken, tam tersine sizlere 'nankör', bana 'tiyatro oynuyor.' dendi." ifadesini kullandı.

Milletin sesi olmak için çıktığı yolda, çok büyük mesafe kaydettiklerini aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Yoksulluğun dibe vurduğu bir Türkiye'de, köylünün dahi ne pişireceğini bilmediği Türkiye'de, masallar anlatılıyor ama o dükkanların içinde o masallara yer yok. Bu nedenle ilçe ilçe, esnaf esnaf gezmeye devam ediyorum. Çok az kaldı, bir yılımız var, ister önce ister zamanında, bir yıl sonra ağabeylerin hepsi 'atta'ya gidiyor. Allah nasip ederse biz geleceğiz ve bir yıl sonra yüzde 61 olan enflasyonu indireceğiz. İşsiz genç, müşterisiz esnaf, fakir emekli kalmayacak."

Konuşmanın ardından İnegöl ve Yenişehir'deki esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla sohbet etti. Akşener'e, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve partililer de eşlik etti.