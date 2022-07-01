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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de nikah şahidi oldu

İhlas Haber Ajansı - Enishan Keskin - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de nikah şahidi oldu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Belediye Başkanı Ünal Çetin'in oğlunun düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de nikah şahidi oldu

ÇANAKKALE - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Belediye Başkanı Ünal Çetin'in oğlunun düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi Belediye Başkanı Ünal Çetin'in oğlu Batuhan ile gelini Cansu Tatar'ın Değirmentepe Cam Ev'de düğünü gerçekleşti. Düğüne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile çok sayıda davetli katıldı.

Batuhan Çetin'in nikah şahitliğini Meral Akşener, Cansu Tatar'ın şahitliğini ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı. Genç çiftin nikahını ise Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin kıydı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı konuşmasında "Ülkemize, Devletimize, Cumhuriyetimize, Dinimize uygun evlatlar yetiştirirsiniz. İnşallah Atatürk ilke ve değerlerini bilen inanan onu uygulayan evlatlar yetiştirirsiniz. Çok mutlu olursunuz" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin - Politika

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