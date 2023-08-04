İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Tekirdağ'da kadınlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Tekirdağ'da kadınlarla bir araya gelerek hükümetin politikalarını eleştirdi. Yerel seçimlere kendi adaylarınızla mı gireceksiniz sorusuna ise Yüksel, tabanın talebine göre hareket edeceklerini belirtti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Tekirdağ'da kadınlarla buluştu.

Yüksel, Hasan Ali Yücel Meydan'ında kadınlarla bir süre sohbet ederek, kadınları dinledi.

Daha sonra açıklama yapan Yüksel, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Yüksel, bir gazetecinin 'yerel seçimlere kendi adaylarınızla mı gireceksiniz' sorusu üzerine, "Genel başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Kürşat Zorlu da açıkladı. Biz tabanımızın da talebi ile yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjonktür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür." dedi.

Parti'nin yerel seçimlerde tabanının kararına göre hareket edeceğini belirten Yüksel, "Seçimlerde öncelikle şuanda bütün çalışmalarımız bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir. Parti yetkilileri olarak dolaşıyoruz ve partililerimizin hedefi şu an için seçimlere kendi adaylarımızla girmek yönünde." diye konuştu.

Yüksel'e, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı Hamşioğlu ve İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner eşlik etti.