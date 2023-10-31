İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran, 10 aylık görevinden istifa ettiğini açıkladı. İlçe başkanlarının genel merkez kararıyla istifa etmesinin ardından Başaran'ın istifası da dikkat çekti.

İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran görevinden istifa etti.

Gaziantep'te İyi Parti'den istifalar devam ediyor. İlçe başkanlarının genel merkez kararıyla istifa etmesinin ardından İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran da 10 aylık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başaran'dan boşalan koltuğa kimin geleceği merak ediliyor. - GAZİANTEP