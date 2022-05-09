İYİ Parti Edirne'de il ve ilçe başkanları görevden alındı, teşkilat kapatıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'de, geçtiğimiz Mart ayında İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ve beraberindeki iki partilinin Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ile yaşadığı kavga olayından sonra, genel merkez il, merkez ilçe ve 8 ilçe başkanını görevden alarak teşkilatı kapadı.

Edirne'de İYİ Parti Merkez ilçe başkanı Zafer Kaya, davet üzerine görüşmek üzere 11 Mart'ta Sabuni Mahallesi'ndeki partinin il başkanlığına gitti. Kaya burada, İl Başkanı Ekrem Demir ve partinin üst kurul delegeleri Mehmet Akalın ile Tarık Aldeniz'le fiziksel müdahaleyle sonuçlanan kavgaya karıştı. Aldığı darbelerle yaralanan Kaya, çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerini tamamlayan İYİ Parti Genel Merkezi, İl Başkanı Ekrem Demir, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve 8 ilçe başkanını görevden alarak, teşkilatları kapadı.

Demir, partinin ilerleyen süreçte Edirne'de yeni yapılanmaya gitmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.