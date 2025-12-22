İYİ Partili Olgun, 11. Yargı Paketi'ni eleştirdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, 11. Yargı Paketi'ni eleştirerek,"Deprem suçlarını kapsayan ihmali davranışla öldürme, bilinçli taksir ve olası kastla işlenen fiiller infaz indirimi kapsamı dışında bırakılmalıdır." dedi.

Olgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda, "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

Teklifin 27. maddesiyle Kovid-19 salgını döneminde, toplum sağlığını korumak amacıyla getirilen geçici infaz düzenlemesinin yeniden ele alındığını aktaran Olgun, o dönem düzenleme yürürlüğe girdiğinde Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini, o günün şartlarında kabul edilen düzenlemenin geçici ve istisnai bir uygulama olduğunu vurguladı.

Olgun, söz konusu kanun teklifinin 27. maddesinin bu haliyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatandaşların hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden failleri de kapsadığını dile getirdi.

Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda, taksirle bir veya birden fazla insanın ölümüne sebep sanıklara fiili bir affa yol açacağını dile getiren Olgun, on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerin sıradan kazalar olmadığını vurguladı.

Deprem mağdurlarının talebinin "cezasızlık" olmaması yönünde geliştiğini aktaran Olgun, söz konusu teklifin Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında, 27. maddenin değiştirilmesi için önerge vereceklerini bildirdi.

Olgun, şöyle konuştu:

"Deprem suçlarını kapsayan ihmali davranışla öldürme, bilinçli taksir ve olası kastla işlenen fiiller infaz indirimi kapsamı dışında bırakılmalıdır. Devletin en temel görevi yaşam hakkını korumaktır. Bu görev, yalnızca olağanüstü dönemlerde hızlı karar almakla değil; olağan dönemde adil, caydırıcı ve sınırları net bir ceza politikası uygulamakla yerine getirilir."