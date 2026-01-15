İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu: 'TBMM Başkanvekili tarafsızlığını kaybetti'

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ve DEM Parti arasında yaşanan tartışmada TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın tarafsızlığını kaybettiğini belirterek, "Böyle bir yönetim anlayışı olmaz, bu şekilde TBMM yönetilemez" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın sözleriyle başlayan, İYİ Parti ve DEM Parti arasında yaşanan tartışmayla ilgili, "TBMM çatısı altında aleni bir şekilde İYİ Parti'yi tehdit etme cüretine girdiler. Kabul edilebilir ve anlaşılabilir bir durum değildir. Konuyu da sizlere söyleyeyim; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu var, orada her şey konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Halep kentinde birtakım olaylar cereyan etti. Biz konu ile ilgili fikirlerimizi beyan ettik, komisyonda neden konuşulmadığını ve konunun buralara gelebileceğinin çok net olduğunu söyledik. Bugün Suriye'deki yönetimi tanıyan, HTŞ'yi terör listesinden çıkaran AK Parti'dir. Hepsi de komisyonda ve bizler bu kadar söyledik. Kimse acı çekmesin, kan dökülmesin dedik. Buna rağmen Halep'teki olaylar ile alakalı konuşan hatip, bize döndü ve bizim sıralarımıza bakarak sürdürdü. Bir arkadaşımız da 'Bunları bize söyleme, bunları AK Parti sıralarına dönüp söyle; biz bunun muhatabı değiliz' dedi. Bunu dönüp bize söylemelerinin iki sebebi olabilir; ya bizi çok güçlü görüyorlar ama asıl gerekçe iktidara, güce dönüp söz söyleyecek cesaretleri yok. Sorunun muhatabı iktidar ve komisyonda bulunan arkadaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

'KOMİSYONA VERDİKLERİ RAPORDA PKK'NIN TERÖR EYLEMLERİYLE İLGİLİ TEK BİR KINAMA YOK'

Kavuncu, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın tartışma sırasında tarafsızlığını kaybettiğini ifade etti ve Meclis İç Tüzüğünün 15'inci maddesini okudu. Kavuncu, "Dünkü görüntüleri izlediğiniz zaman, Atatürk'ün koltuğunda oturan ve Türk milletine bağlı, İç Tüzüğün verdiği sorumlulukları yerine getiren bir Meclis Başkanvekili gördünüz mü? Biz görmedik. Grubumuzun önüne yürüyüp meydan okuyan milletvekiline ağzını açmayan Meclis Başkanvekili, Manisa Milletvekilimiz Şenol Sunat'a defalarca müdahale etti ki müdahale edecek hiçbir şey yoktu. Öteki tarafın yaptığı hakaretler çok daha ağırdı. TBMM zaman zaman hararetlenir, milletvekilleri karşılıklı polemikler içerisine girer; ben de iki gün önce Suriye hakkında konuşurken çok ağır tepkilerle karşılaştım ve müdahale edilmedi. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz, bu şekilde TBMM yönetilemez. Bu tarafsızlığı kaybetmek anlamına gelir. Dün olanlar şiddetin nasıl bir araç olarak kullanıldığının da göstergesi. 'Kavgaysa kavga, buyurun' deyip üzerimize yürüyen bir milletvekili ki mensubu olduğu siyasi partinin şiddetle ilgili yazdığı rapor metninde şunu görürsünüz; şiddet, hukuki mücadelenin bir başlangıç normu olarak kutsanıyor. Komisyona verilen raporda, özellikle PKK'nın yaptığı terör eylemleriyle ilgili tek bir kınama yok. Aynı anlayışın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmaya çalışıldığını da açıkça gördük" dedi.